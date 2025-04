Offerte di lavoro a Bari e provincia | circa 350 annunci dalle imprese del territorio

annunci pubblicati per 1072 lavoratori. È l’esito del resoconto di inizio aprile 2025 dell'Agenzia regionale sulla ricerca di personale delle imprese promosso dai Centri per l’impiego (CPI) dell’ambito territoriale di Bari.Tra le aree occupazionali in ordine di rilievo, nel periodo, per. Baritoday.it - Offerte di lavoro a Bari e provincia: circa 350 annunci dalle imprese del territorio Leggi su Baritoday.it 351pubblicati per 1072 lavoratori. È l’esito del resoconto di inizio aprile 2025 dell'Agenzia regionale sulla ricerca di personale dellepromosso dai Centri per l’impiego (CPI) dell’ambito territoriale di.Tra le aree occupazionali in ordine di rilievo, nel periodo, per.

FOGGIA - BARI Lavoro in Puglia, oltre mille assunzioni in vista: 351 annunci pubblicati nell’ultimo report ARPAL - Sono 351 gli annunci di lavoro pubblicati dai Centri per l’Impiego (CPI) dell’area metropolitana di Bari, per un totale di 1072 figure professionali ricercate dalle aziende locali.A comunicarlo è ARPA ... (statoquotidiano.it)