I sindacati chiedono di rafforzare le officine di Trenitalia sopralluogo con l' assessore Morolli

Nella mattinata di giovedì, 10 aprile, si è svolta una visita istituzionale presso le officine Trenitalia di Rimini da parte del neo assessore del Comune di Rimini politiche per la Mobilità e trasporto pubblico locale, Mattia Morolli. L'incontro, promosso dalle rappresentanze sindacali unitarie.

