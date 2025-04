Lanazione.it - Bambino ingoia una pila, soccorso e portato in codice rosso al Meyer

Viareggio, 10 aprile 2025 – Paura a Torre del Lago: undi un anno ha ingerito unaed è stato trasall’ospedaledi Firenze in. La pericolosità dell’oggetto ingerito ha consigliato i medici il trasferimento urgente nella struttura pediatrica. Sarebbe accaduto tutto in pochi attimi nel pomeriggio di giovedì 10 aprile. Le persone che erano in casa con ilsi sono accorte che il piccolo aveva ingerito l’oggetto. Era ormai troppo tardi per provare a far espellere la batteria ed è stato chiamato il 118. E’ subito intervenuta l’automedica sud di Viareggio. Poi la decisione di chiamare l’elicottero Pegaso. Non c’era tempo da perdere, serviva un trasferimento immediato. Il velivolo ha raggiunto velocemente ilcon il piccolo, che ora si trova sotto le cure dei medici.