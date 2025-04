Coppa Italia i ringraziamenti del Rimini | I tifosi hanno colorato il Romeo Neri spingendoci alla conquista

Coppa Italia Serie C, il Rimini diffonde una nota di ringraziamento. "Una partita di pallone può valere tanto o poco - si legge -: dipende sempre dal contesto, dalla prospettiva, dalla condivisione. Alzare la Coppa Italia al Romeo Neri davanti a una. Riminitoday.it - Coppa Italia, i ringraziamenti del Rimini: "I tifosi hanno colorato il Romeo Neri spingendoci alla conquista" Leggi su Riminitoday.it Due giorni dopo la vittoria della sua primaSerie C, ildiffonde una nota di ringraziamento. "Una partita di pallone può valere tanto o poco - si legge -: dipende sempre dal contesto, dprospettiva, dcondivisione. Alzare laaldavanti a una.

Vittoria Coppa Italia di Serie C, i ringraziamenti del Rimini F.C.. Vittoria Coppa Italia di Serie C, i ringraziamenti del Rimini F.C.. Il Rimini Calcio al settimo cielo: "Nuova partenza e una riga sul passato: ha vinto tutta la città". Calcio, Serie C, il Rimini vince la coppa Italia, una squadra in più ai play off nel girone B. Campobasso: chiudere la stagione in modo dignitoso. "Il Rimini ora vuole la svolta in campionato". Lotta al crimine, 13 denunce dei carabinieri: il grazie all'Arma dall'on. Colombo (FdI). Ne parlano su altre fonti

Calcio C girone B, il Rimini dopo il trionfo in Coppa Italia: «Ha vinto una città intera» - E’ tempo di ringraziamenti in casa Rimini dopo il trionfo in Coppa Italia. Così la società biancorossa attraverso un comunicato. «Una partita di ... (corriereromagna.it)

Rimini vince la Coppa Italia e incassa 80.000 euro di montepremi - Il diritto di prendersi i playoff entrando dalla fase nazionale non è l’unico vantaggio che regala la Coppa Italia. Infatti, c’è anche un montepremi messo in palio dalla Lega. Il Rimini che martedì se ... (ilrestodelcarlino.it)

Rimini, la Coppa Italia e uno spettacolo in sicurezza: “Ma per il nuovo stadio non si può più aspettare” - “Tutto molto bello, ma la serata di Coppa ha rappresentato l’ennesimo segnale dell’esigenza sempre più urgente di accelerare sulla costruzione del ... (corriereromagna.it)