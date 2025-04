Ilfattoquotidiano.it - Berrettini sotterrato dai suoi errori, ma questo Musetti è solido e attento: da Montecarlo parte l’assalto alla Top 10

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unoe concentrato, l’altrodagligratuiti e da un problemapianta del piede. È di Lorenzoil derby azzurro andato di scena negli ottavi di finale del Masters 1000 di. Il carrarino torna così ai quarti sulla terra rossa monegasca due anni dopo, superando in due set Matteocon il punteggio di 6-3 6-3.prosegue la sua scalata nel ranking, piazzandosi al numero 14 del mondo, a pochi punti da Arthur Fils. La top 10 è sempre più vicina, ma per raggiungerla già nel Principato il 22enne azzurro avrà bisogno di vincere ancora tre partite. La prima proverà ad ottenerla contro uno tra Stefanos Tsitsipas e Nuno Borges.Per tutta la partitaè stato, solidissimo. Certo, favorito da una versione dimolto sottotono, ma il carrarino non ha mai permesso al romano di prendere fiducia.