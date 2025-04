Chieti sparatoria a Levante | il sindaco Ferrara mette in guardia i cittadini

Levante indica bene la spregiudicatezza dei truffatori che da mesi sono all’opera anche nella nostra città e che nei giorni scorsi hanno colpito in altre zone di Chieti» – così il sindaco Diego Ferrara commenta l’episodio di cronaca avvenuto stamane, durante. Chietitoday.it - Chieti, sparatoria a Levante: il sindaco Ferrara mette in guardia i cittadini Leggi su Chietitoday.it «Ciò che è accaduto nel quartiere diindica bene la spregiudicatezza dei truffatori che da mesi sono all’opera anche nella nostra città e che nei giorni scorsi hanno colpito in altre zone di» – così ilDiegocommenta l’episodio di cronaca avvenuto stamane, durante.

Sparatoria nel quartiere Levante, panico tra i residenti. Sparatoria in strada a Chieti, paura tra i cittadini: è caccia ai malviventi. Chieti, sparatoria a Levante: il sindaco Ferrara mette in guardia i cittadini. Sparatoria nel quartiere Levante, panico tra i residenti. Spari a Chieti, malviventi investono i carabinieri e fuggono. Decoro, lavori pubblici e sicurezza al quartiere Levante: l'amministrazione di Chieti incontra i cittadini. Ne parlano su altre fonti

Sparatoria nel quartiere Levante a Chieti: paura tra i residenti per un incidente violento - Sparatoria nel quartiere Levante di Chieti provoca panico tra i residenti; le forze dell'ordine intervengono per gestire l'emergenza e avviano indagini per rintracciare i responsabili. (gaeta.it)

Sparatoria in strada a Chieti, paura tra i cittadini: è caccia ai malviventi - Chieti. Nella mattinata di oggi a Chieti, nel quartiere Levante, si è verificato un episodio di grande tensione a causa ... (abruzzolive.it)

Chieti, non si fermano all’alt e tentano di investire un carabiniere: lui apre il fuoco - È accaduto nel quartiere Levante, panico tra i residenti che hanno assistito alla scena. Potrebbe trattarsi di persone dedite alle truffe agli anziani ... (repubblica.it)