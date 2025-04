Ilnerazzurro.it - Marotta: “Fallimento? È una parolaccia, non abbiamo mai rischiato”

Dal palco de Il Foglio a San Siro, il presidente dell’Inter Beppeha raccontato il valore simbolico del suo nuovo ruolo: “Ho costruito la mia carriera correndo per vincere da dirigente. Ora, farlo da presidente, rappresenta una consacrazione”.L’era Oaktree e il nuovo modello gestionaleParlando del passaggio di proprietà a Oaktree,ha evidenziato il cambio di paradigma: “Prima avevamo Zhang come punto di riferimento, oggi dialoghiamo con un fondo formato da professionisti specializzati. C’è un confronto continuo, silenzioso ma presente. La delega, unita alla competenza, è la vera forza di ogni azienda moderna”.Sognando il poker, ma con i piedi per terraL’Inter è in corsa su tutti i fronti, mainvita alla cautela: “vinto a Monaco, ma non significa nulla. Serve la stessa determinazione anche al ritorno.