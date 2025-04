Il 25 aprile riapre il Roseto comunale di Santa Giustina

Roseto comunale di Santa Giustina, in via Sanmicheli 65. L’apertura è prevista per venerdì 25 aprile, data simbolica che evoca un momento di passaggio da un periodo buio ad una felice rinascita.Il Roseto. Padovaoggi.it - Il 25 aprile riapre il Roseto comunale di Santa Giustina Leggi su Padovaoggi.it Torna a disposizione dei padovani e dei tanti turisti che visitano la città il suggestivodi, in via Sanmicheli 65. L’apertura è prevista per venerdì 25, data simbolica che evoca un momento di passaggio da un periodo buio ad una felice rinascita.Il

Il 25 aprile riapre il Roseto comunale di Santa Giustina. Riapre il Roseto di Santa Giustina: un’oasi di bellezza nel cuore di Padova. Catecumenato. Celebrato il rito di ammissione. Riapre lo splendido roseto di Roma ed è gratis: tutte le info su date e orari in cui potete visitarlo. Dal 23 al 25 aprile torna a Roma la "Festa della Resistenza". Il roseto comunale di Roma riapre al pubblico: è boom di presenze. Ne parlano su altre fonti

Il 25 aprile riapre il Roseto comunale di Santa Giustina - Torna a disposizione dei padovani e dei tanti turisti che visitano la città il suggestivo Roseto comunale di Santa Giustina, in via Sanmicheli 65. L’apertura è prevista per venerdì 25 aprile, data ... (padovaoggi.it)

Roseto di Santa Giustina, la riapertura dal 25 aprile. E quest'anno ci sono anche le visite guidate gratis: orari, calendario e prenotazioni - PADOVA - Con la bella stagione un altro gioiello padovano torna a risplendere e ad accogliere cittadini e turisti. Il roseto di Santa Giustina sarà infatti di nuovo visitabile ... (msn.com)