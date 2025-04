Ex Sambiasi la Asl convoca il Comitato Lettera al prefetto e incontro con i cittadini

Lecceprima.it - Ex Sambiasi, la Asl convoca il Comitato. Lettera al prefetto e incontro con i cittadini Leggi su Lecceprima.it NARDO’ – La guardia è sempre alta per garantire interventi decisivi e strategici per il rilancio e il mantenimento dei servizi sanitari presso il Presidio territoriale assistenziale di Nardò.Dopo la nomina del nuovo direttore sanitario, Valerio Aprile, e le prime rassicurazioni giunte dalla.

Ex Sambiasi, la Asl convoca il Comitato. Lettera al prefetto e incontro con i cittadini. Rilancio ex ospedale in ritardo, manca il direttore sanitario. Il Comitato sollecita Asl e Comune. Ne parlano su altre fonti

