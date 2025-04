Sololaroma.it - Roma, continua la ricerca del nuovo allenatore: spunta anche Vieira

Lail lavoro sottotraccia per definire il profilo delche guiderà i giallorossi nella stagione 2025/26. A confermare che la scelta è vicina è stato direttamente Claudio Ranieri, attuale tecniconista, che in un’intervista ha svelato alcuni dettagli interessanti sul processo decisionale intrapreso insieme al direttore sportivo Florent Ghisolfi e alla proprietà Friedkin.“La scelta dell’non è mia – ha chiarito Ranieri –. Con Ghisolfi abbiamo seguito un modello molto simile a quello inglese. Siamo partiti da una lista di 7-8 nomi per arrivare a 3-4. Siamo molto vicini all’accordo”. Parole che fanno capire come la decisione sia ormai alle battute finali,se Ranieri ha invitato tutti alla cautela: “Aspesso si fantastica su nomi altisonanti e poi la realtà è un’altra.