Malan FdI | Soddisfatti per la sospensione dei dazi lavoriamo per evitare guerra commerciale

guerra commerciale. Vediamo con soddisfazione la sospensione dei dazi. Fratelli d'Italia sostiene l'azione del Governo anche per mettere fine alle folli politiche ambientali della sinistra che ci costano più dei dazi" così il capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

