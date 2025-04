Internews24.com - Inter Cagliari, Frattesi ora scalpita per una maglia da titolare! E per Dimarco…

di Redazioneoraper unada! E per Dimarco. Le ultime novità da Appiano GentileDopo esser diventato l’eroe, un po’ a sorpresa, della magica notte dell’Allianz Arena, Davideoraper unadain. Il centrocampista nerazzurro ha realizzato il gol vittoria dell’1 a 2 contro il Bayern Monaco ai quarti di finale d’andata di Champions League, ma adesso la sua testa è focalizzata sul prossimo impegno di sabato in campionato.A riferirlo è Sky Sport, che aggiorna anche su quella che è la situazione degli infortunati. Federico Dimarco oggi si è allenato parzialmente in gruppo e sarà convocato per la partita contro i sardi. Resta il puntorogativo su Mehdi Taremi, il quale oggi ha svolto un lavoro personalizzato ma propedeutico al rientro in gruppo, che dovrebbe avvenire domani (le percentuali di convocazione dell’iraniano sono dunque in risalita).