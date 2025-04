Captain America | Brave New World in una clip Kevin Feige spiega l' importanza di un easter egg nel MCU

Kevin Feige parla del personaggio affidato a Tim Blake Nelson nel film Captain America: Brave New World in una nuova clip diffusa online. Il sito Comingsoon.net ha condiviso una clip esclusiva tratta dai contenuti extra di Captain America: Brave New World, distribuito nei cinema a febbraio e tra qualche giorno in arrivo sulle piattaforme digitali. Il video mostra Kevin Feige mentre spiega che il lungometraggio con star Anthony Mackie ha permesso di riportare sugli schermi una storia legata a un easter egg che era rimasto in sospeso nella storia del MCU. La nascita del villain Marvel Nel film L'incredibile Hulk si assiste infatti al momento in cui Samuel Sterns ha un incidente in laboratorio. I fan dei fumetti della Marvel sapevano che quel

