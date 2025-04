Prato ecco le iniziative per la Giornata Mondiale del libro e del diritto d' autore

Prato, 10 aprile 2025 - Sono oltre venti gli appuntamenti dedicati al piacere della lettura per la Giornata Mondiale del libro e del diritto d'autore, che ricorre mercoledì 23 aprile e che a Prato vedrà varie iniziative fino a domenica 27 aprile tra letture, visite guidate, mostre, incontri, proiezioni e laboratori. Ad organizzare l'evento è l'assessorato allo Sviluppo Economico del Comune in collaborazione con l'assessorato al Centro storico, la Biblioteca Comunale Lazzerini, Teatro Metastasio, Cna Toscana centro, Confesercenti Prato, Confcommercio Prato Pistoia, Confartigianato Imprese Prato, Scuola di cinema Anna Magnani, associazioni Il Geranio e L'asterisco, Studio Lauraballa, Unicef, Un Prato di Libri, Caffè Poirot, librerie Gori e Giunti al Punto, Biblioteca Roncioniana, Biblioteca di San Francesco e Istituto comprensivo statale Mazzoni.

