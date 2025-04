Formazione | il progetto Me Mo si espande a livello nazionale

Il 94% delle studentesse e degli studenti che hanno preso parte all'edizione 2022/23 del progetto Me.Mo. – Merito e Mobilità sociale ha scelto di iscriversi, o è in fase di iscrizione, a un corso di laurea universitario. Un dato che evidenzia l'impatto concreto del progetto nel sostenere giovani.

Formazione: il progetto Me.Mo. si espande a livello nazionale - Il passaggio da Me.Mo. a MERITA segna una svolta sistemica: un progetto nato come iniziativa pilota diventa oggi modello nazionale, capace di ridurre le disuguaglianze educative, valorizzare il merito ... (pisatoday.it)

Università di Perugia: parte il progetto per il benessere psicologico degli studenti - L’Università degli Studi di Perugia lancia il Progetto Me.Mo. – Mente in Movimento, vincitore del bando Pro-Ben 2023. A partire da marzo 2025, il programma offrirà percorsi innovativi e accessibili ... (perugiatoday.it)

Università degli studi, al via le azioni del progetto Me.Mo - Per maggiori informazioni e per iscriversi ai gruppi Me.Mo., è possibile contattare il team di progetto all'indirizzo [email protected] (ANSA). (msn.com)