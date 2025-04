Tvpertutti.it - Andrea Damante diventa papà. Giulia De Lellis incinta di Tony Effe? Voci di gravidanza

: l'annuncio e chi è Elisa VisariSaranno presto genitori di un bambino maschioe Elisa Visari. Con un annuncio pubblicato sui rispettivi profili social, hanno dichiarato di aspettare un pargoletto, mostrando le immagini delle prime ecografie. "Il nostro sogno più grande sta perre realtà. un Mini Dama in arrivo!!!", hanno scritto a corredo del post. Tra le immagini, anchein lacrime dopo avere appreso la notizia che diventerà padre per la prima volta. La coppia, insieme dal 2020, ha sempre cercato di stare lontano dai riflettori, ma non hanno mai nascosto il loro amore sui social.Chi è Elisa Visari? Classe 2001, è un'attrice e ha fatto fatto parte del cast A Casa Tutti Bene di Gabriele Muccino; è stata anche volto di Don Matteo , Gli Anni più Belli, Involontaria-L'Esame.