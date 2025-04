Firenze incidente sul cavalcavia e il traffico va in tilt

Firenze, 10 aprile 2025 – Un pomeriggio di traffico bloccato e pesanti disagi a Firenze Sud. La causa è un incidente stradale avvenuto poco prima delle 17 sul cavalcavia dell'Affrico in direzione piazza Alberti. In base alle prime informazioni non dovrebbe trattarsi di un grave sinistro. Sarebbero coinvolti due veicoli. Ma l’incidente su una strada strategica insieme all’orario di punta di uscita di molti dipendenti da lavoro ha causato il blocco del traffico in diverse zone della città. Sui gruppi social rimbalzano le notizie di automobilisti bloccati nel traffico. Dallo Stadio, Campo di Marte, fino al Gignoro. Ma anche in zona Ponte al Pino. Diverse le segnalazioni arrivate alla polizia municipale. Lanazione.it - Firenze, incidente sul cavalcavia e il traffico va in tilt Leggi su Lanazione.it , 10 aprile 2025 – Un pomeriggio dibloccato e pesanti disagi aSud. La causa è unstradale avvenuto poco prima delle 17 suldell'Affrico in direzione piazza Alberti. In base alle prime informazioni non dovrebbe trattarsi di un grave sinistro. Sarebbero coinvolti due veicoli. Ma l’su una strada strategica insieme all’orario di punta di uscita di molti dipendenti da lavoro ha causato il blocco delin diverse zone della città. Sui gruppi social rimbalzano le notizie di automobilisti bloccati nel. Dallo Stadio, Campo di Marte, fino al Gignoro. Ma anche in zona Ponte al Pino. Diverse le segnalazioni arrivate alla polizia municipale.

