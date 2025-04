Ilgiorno.it - Evaso, in fuga da 10 mesi, arrestato nei boschi della Valle dell’Oglio

Foresto Sparso, 10 marzo 2025 – Si nascondeva tra i, dove si muoveva agilmente grazie alla sua conoscenzazona. Dopo unadurata quasi dieciseguita all’evasione dagli arresti domiciliari, si è conclusa la latitanza di un 59enne bergamascodagli arresti domiciliari nel giugno 2023. L'uomo, destinatario di un provvedimento di esecuzione pene concorrenti, è stato bloccato l'8 aprile scorso dai Carabinieri di Sarnico grazie a un'indagine del Nucleo Forestale di Costa Volpino, i cui uomini e donne sono particolarmente preparati ad entrare in azione in areeve e impervie. L'arresto è avvenuto in modo quasi casuale durante una routine di controllo del territorio. I Carabinieri Forestali, impegnati in un pattugliamento ambientale a Foresto Sparso, hanno notato un'auto sospetta aggirarsi su una strada che corre tra gli alberi, inerpicandosi verso la sommità del monte.