Orgoglio e pregiudizio ufficiale il cast della serie Netflix tratta da Jane Austen

Netflix ha finalmente annunciato il cast principale della sua attesissima serie ispirata al celebre romanzo di Jane Austen Orgoglio e pregiudizio, che sarà diretta da Euros Lyn e scritta da Dolly Alderton. La piattaforma punta a riportare in vita questa grande storia d'amore e satira sociale in una nuova versione fedele, ma pronta a parlare anche al pubblico contemporaneo. I protagonisti? Tre nomi di spicco del panorama cinematografico britannico: Emma Corrin, Jack Lowden e Olivia Colman. La produzione è prevista nel Regno Unito entro l'anno.Il nuovo adattamento Netflix di Orgoglio e pregiudizio riporta in scena alcuni fra i personaggi più amati della letteratura inglese con un cast stellare: Emma Corrin (The Crown, Black Mirror) sarà la tenace e brillante Elizabeth Bennet, mentre Olivia Colman (The Crown), premio Oscar e volto iconico della recitazione britannica, interpreterà la vivace e spesso esagerata Mrs.

