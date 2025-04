Forrest Gump la figlia di Tom Hanks ironizza sul cameo | La miglior esperienza di lavoro fino ad oggi

Hanks recitò come comparsa nel famoso film di Robert Zemeckis che regalò il secondo Oscar al miglior attore al padre. La scrittrice E.A. Hanks è tornata a parlare della sua brevissima esperienza da attrice negli anni '90 nel corso di un evento che si è tenuto a New York City, al quale ha presenziato insieme al padre Tom Hanks. L'occasione era la presentazione del nuovo libro The 10: A Memoir of Family and the Open Road. All'inizio della conversazione, ci ha pensato subito E.A. Hanks ad introdurre l'argomento scherzosamente:"Vogliamo subito togliere di mezzo il cameo in Forrest Gump?". E.A. Hanks e il cameo in Forrest Gump con il padre Tom Nel film del 1994 di Robert Zemeckis, la giovane Hanks .

