Io speriamo che me la cavo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Ioche me la: trama, cast e streaming delQuesta sera, martedì 24 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ioche me ladel 1992 diretto da Lina Wertmüller e interpretato da Paolo Villaggio. Ilè tratto dall’omonimo libro di Marcello D’Orta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIl maestro elementare Marco Tullio Sperelli viene trasferito a causa di un errore burocratico alla scuola Edmondo De Amicis di Corzano, diroccato comune del napoletano, anziché a Corsano, nella sua Liguria. Sin dal suo arrivo l’insegnante si trova a dover fare i conti con una realtà fortemente problematica: i bambini, tutti con difficoltà economiche più o meno pesanti, non frequentano regolarmente la scuola perché costretti a lavorare (pratica avallata persino dal sindaco) per aiutare le proprie famiglie, tanto che Sperelli deve andare a prenderli uno per uno in strada; la direttrice della scuola non svolge il suo compito perché non è mai presente; e il custode-bidello in odore di camorra prevarica la gerarchia scolastica svolgendo di fatto il ruolo di vero amministratore dell’istituto e vendendo carta igienica e gessetti.