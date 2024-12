Natale e amici a quattro zampe | cosa dare e cosa evitare per far star bene i nostri animali

Leggi su Ilfaroonline.it

Ilè un momento di festa per tutti, ma è fondamentale pree attenzione alla salute dei. Sonia Orlandi, conosciuta sui social come Cheffadog, avverte: “Alcuni alimenti tipici delle festività possono essere molto pericolosi per cani e gatti. Vietati uvetta, cioccolata, pandori, panettoni e torroni. Anche i fritti e i cibi troppo salati devono essere evitati”.si può condividereNon tutto è vietato, però. Orlandi spiega che i cani e gatti possono gue alcuni alimenti, purché preparati in modo adeguato:Pasta e tortellini sconditi: “Se avanzano, si possono mettere nella ciotola”.Pesce al forno senza lische: un’opzione salutare e adatta anche agli.Cibi naturali e poco lavorati: “Se si mangia sano, si può condividere molto con ipelosi”.