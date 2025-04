Elicottero precipita nel fiume Hudson a New York | morti turisti spagnoli 3 bimbi tra le vittime VIDEO

Elicottero è caduto nel fiume Hudson a New York, nei pressi di Lower Manhattan, intorno alle 15:30 di giovedì 10 aprile. Tutte e sei le persone a bordo del veicolo sono morte. Era in volo intorno a Manhattan da circa 15 minuti prima dell'impatto. Con il pilota, hanno perso la vita due adulti e tre bambini, secondo fonti delle forze dell'ordine. I familiari erano turisti provenienti dalla Spagna. La tragedia a New York nei pressi di Lower ManhattanNonostante la pioggia, la visibilità sul fiume era buona, fino al New Jersey e a sud fino a Staten Island. Il VIDEO mostrava l'Elicottero precipitare in acqua senza rotore di coda né pala del rotore principale. "Ho sentito cinque o sei rumori forti, quasi come spari nel cielo, e ho visto dei pezzi staccarsi, per poi guardarli cadere nel fiume" – ha raccontato un testimone che ha visto il veicolo cadere dalla finestra di casa.

