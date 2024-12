James Gunn spiega perché Supergirl | Woman of Tomorrow sarà il prossimo film del DCU dopo Superman

Leggi su Cinefilos.it

ofildel DCUhatoha deciso di realizzareofil seguito di. Ilavrà come protagonista Milly Alcock di House of the Dragon nel ruolo di Kara Zor-El/, la cugina “maggiore” di Clark Kent/. Secondo Omelete (via Comic Book Resources),ha sceltoper dirigere il secondodell’Universo DC grazie alla qualità della sceneggiatura:“Non sapevo necessariamente chesarebbe stato il secondoche avremmo fatto, ma Ana Nogueira ha scritto una sceneggiatura incredibile, e poi abbiamo assunto un regista incredibile, e faremo questoera l’opzione migliore. Sono stati scritti altri, ma non erano buoni come questo.