Bracconiere colpisce con una spranga una turista nel Gargano | Ora ti sparo Lei lo aveva sorpreso a cacciare coi richiami acustici

Ci troviamo a Lido Salpi, alle porte di Manfredonia, in provincia di Foggia. È fine ottobre e unatedesca si accorge della presenza, lungo la costa, dei, particolari dispositivi – vietati – che ricreano il verso degli uccelli per attirare altri volatili. La donna inizia a fare un video col telefono e in pochi secondi sorprende un presunto cacciatore – senz’altro un– col fucile in mano, appostato tra i cespugli. Lagli urla di andare via, ma l’uomo le risponde con alcuni insulti, le dà della pazza, la minaccia (“ora ti”) e alla fine, dopo aver preso unadi legno a forma di croce, lain modo violento. Dal racconto fatto dalla donna – che non ha sporto denuncia – ilha tentato di cancellare il video dal cellulare, senza riuscirvi, poi gliel’ha restituito.