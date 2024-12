Formiche.net - L’Ue sanzioni Sogno georgiano. Parla l’ex ministra Khidasheli

Leggi su Formiche.net

Questa settimana Alain Berset, segretario generale del Consiglio d’Europa, è stato in visita in Georgia con l’obiettivo di garantire le condizioni per una cooperazione continua nel pieno rispetto dei valori e dei principi dell’organizzazione dopo le proteste e le repressioni degli ultimi giorni contro il governo del Irakli Kobakhidze, esponente di, partito di ultradestra e vicino alla Russia. La presidente georgiana Salomé Zourabichvili è intervenuta giovedì almento europeo e venerdì in audizione in Senato, sostenendo che in Georgia “è anche in gioco la credibilità dell’Unione europea” dopo che le elezioni di ottobre si sono tenute, ha continuato, nel mezzo di una manipolazione “sistematica e massiccia” del voto “molto sofisticata, non con le solite frodi elettorali, molto ben pianificata”, da parte della Russia.