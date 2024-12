Ilrestodelcarlino.it - La Solaria 90 fa incetta di medaglie al campionato nazionale ‘Silver winter edition’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è svolto a Rimini ilSilveredition di Ginnastica ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia.ricco di soddisfazioni per la90. Gaia Calandrini è la nuova campionessaal Nastro LC2 cat. S1, titolo portato a casa anche per Aurora Angioni che al suo primoè campionessa alle clavette LB cat. A1. Altri podi per Sofia Tarquini vicecampionessaal nastro LE cat. A3, Benedetta Potinga terza classificata alla Fune LE cat. A3, Cecilia Pandolfi terza classificata alle clavette LC2 cat. A2, Chiara Tamanti terza classificata al cerchio LC2 cat. A3, Ghiletchi terza classificata al cerchio e alle clavette LC1 cat. A2 e Di Giovanni terza classificata alla palla LC1 A3. A un passo dal podio per individuali LC Federica Formisano, Elizabeth Palamaru, Martina Calandrini e la Squadra TWC LD composta da Sgherri, Prosperi, Cappa, Ferri e Gutu.