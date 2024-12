Bergamonews.it - Bergamo potenzia il bike sharing: installate cinque nuove stazioni BiGi

. Sono 5 leLaposizionate in aree strategiche della città e otto i contabici installati sulle principali arterie per il monitoraggio dei flussi di traffico delle biciclette. Il servizio dicontinua infatti a riscuotere successo tra gli utenti. Nel mese di novembre sono state superate le 145.000 corse, un risultato che ha superato l’intero anno 2023, con un incremento del +15% rispetto lo stesso periodo.Per rispondere a una richiesta sempre maggiore del servizio, nei giorni scorsi sono statediposizionate in aree strategiche della città e individuate attraverso un approccio data-driven che ha analizzato nei mesi scorsi le aree di maggiore utilizzo e i “termine corsa fuori stazione”, permettendo di rispondere in modo mirato alle esigenze degli utenti.