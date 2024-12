Lettera43.it - Robilant+Voena, la nuova galleria d’arte a Milano dopo la chiusura della causa a New York

Nell’ovattato mondo del gossip milanese ha fatto rumore il ritorno in città di uno dei marchi più conosciti nel dorato mondo delle gallerie. Dal 20 novembre infattisolo un anno dall’addio al capoluogo lombardo, ha reimpiantato le tende a, aprendo unasede al numero 1centralissima viaSpiga, inaugurata da Jordan Watson con Octavia’s Butler, il titolomostra visitabile fino al 17 gennaio 2025. Lo spazio milanese si va così ad aggiungere a quelli di Londra e New. Ma è proprio nella Grande Mela che di recente laè incappata in uno spiacevole episodio che ha destato scalpore, prima di concludersi a livello legale. E di cui in Italia si è parlato poco. Tutto è nato da un esposto contro i titolari da parte di una loro consulente, Virginia Brilliant, che dal 2019 al 2023 ha collaborato con lain varie forme, tra cui quella di curatrice di mostre.