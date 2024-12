Universalmovies.it - Scream 7 | Ancora casting per il nuovo film con Ghostface

Leggi su Universalmovies.it

Ildietro il prossimo7 ha accolto ungiovanissimo interprete: sarà una delle vittime, o il?Deadline ha infatti riferito che il cast delmovie ha accolto nei giorni scorsi Sam Rechner, giovanissimo attore australiano noto soprattutto per The Fabelmans, uno degli ultimidiretti da Steven Spielberg. Nessun dettaglio sul ruolo del giovane interprete è emerso nell’articolo.L’ingaggio di Rechner segue quello di altri giovanissimi attori quali McKenna Grace e Isabel May (presumibilmente interpreti delle due figlie di Sidney Prescott) e Celeste O’Connor. Altri attori potrebbero essere annunciati nei prossimi giorni.Ilin atto di7 segue la oramai famosa querelle legata al licenziamento di Melissa Barrera (qui l’articolo) ed all’addio di Jenna Ortega, le due giovani attrici emergenti su cui sembrava basata la rinascita del franchise con protagonista il villain