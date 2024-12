Cinemaserietv.it - Jamie Foxx aggredito al ristorante: colpito al viso con un bicchiere da un vicino di tavolo

Nella serata di venerdì 13 dicembreè rimasto coinvolto in un’aggressione in una Beverly Hills: dopo un alterco con dei vicini di, l’attore è statoalcon un, riportando un taglio alla bocca.Quella che persarebbe dovuta essere una tranquilla serata in famiglia, alMr. Chow a Beverly Hills, si è trasformata in una scena ad alta tensione. Secondo quanto riportato da un rappresentante dell’attore al sito TMZ, l’attore si trovava a cena con le sue figlie Corinne e Anelise e con la sua ex compagna Kristin Grannis, quando alcuni clienti a unhanno iniziato a comportarsi in modo volgare e irrispettoso nei suoi confronti., infastidito, avrebbe chiesto cortesemente di moderare i toni, anche perché era con i suoi familiari.