Il presepe biblico di Renata Ficiarà

Oltre 450 elementi meccanizzati nel grandedi. Porte aperte fino all’Epifania alla chiesa del Crocifisso dove è in esposizione permanente. Dal punto di vista dimensionale è uno dei maggiori presepi a livello nazionale. Ma in termini di rappresentazione è un unicum in assoluto. Viene definitoperché non raffigura soltanto la natività ma tutti gli episodi della vita di Gesù prima e dopo la stessa, L’opera è nata da una intuizione diche ha iniziato a lavorarci nel 1982, acquisendo oggetti presepiali che poi di anno in anno ha sempre aggiornato e aumentato. Una vera passione. Il presepiooggi: oltre 150 mq di estensione, più di mille statuine di varie dimensioni e l’aggiunta 450 oggetti meccanizzati Da sei anni ilè una delle principali attrazioni presenti nella programmazione degli eventi per il Natale.