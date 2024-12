Probabili formazioni Lazio-Inter, sedicesima giornata Serie A 2024/25

Leggi su Sportface.it

Ledi, match valido per ladi/25 in programma lunedì 16 dicembre alle ore 20.45. I nerazzurri hanno subito il primo stop europeo, perdendo 1-0 in casa del Bayer Leverkusen, con quello che è anche il primo gol subito nella competizione. C’è subito tempo per riscattarsi però per la Beneamata, anche se l’ostacolo è di quelli complicati: i biancocelesti sono infatti rinfrancati dopo la doppia vittoria contro il Napoli nel giro di pochi giorni, e proveranno a dare filo da torcere agli avversari per continuare a sognare nelle prime posizioni della classifica. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Marco Baroni e Simone Inzaghi.Ledi(4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Gigot, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; NoslinBallottaggi: Gigot 55% – Patric 45%Indisponibili: Vecino, RomagnoliSqualificati: Castellanos(3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, LautaroBallottaggi: –Indisponibili: Pavard, Acerbi, DumfriesSqualificati: –/25 SPORTFACE.