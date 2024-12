Ilgiorno.it - Stella di bronzo all’Astro Vimodrone: "Fiore all’occhiello della nostra città"

dial merito sportivo, il Coni premia l’Astro, "51 anni di impegno e lealtà per i ragazzi". "Un orgoglio per la", dice il sindaco Dario Veneroni, che ha già insignito la società guidata da Monica Torazzi con la benemerenza civica e ha promesso di dare un avvenire agli iscritti "con la nuova pista di atletica al futuro Centro sportivo". "Un investimento che facciamo sui giovani, sui valori dello sport e sul gruppo che ha dato tanto alla comunità", spiega il primo cittadino. La cerimonia a Milano è la ciliegina sulla torta di un anno di celebrazione per il mezzo secolo do vita festeggiato nel 2023. Il prossimo passo è fatto "per crescere servono impianti - aggiunge Veneroni - e su questo fronte siamo pronti". Il riconoscimento del Coni non è una medaglietta, sottolinea "lo straordinario impegno nella promozione sportiva e nei valori del rispetto esolidarietà".