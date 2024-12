Gqitalia.it - Avengers: Doomsday ha un cast semplicemente titanico

è il nostro prossimo appuntamento con la saga deglie promette di essere uno dei film più grandi Marvel dopo Endgame.La sua uscita è già confermata per il 2026 e, sebbene non siano stati rivelati molti dettagli ufficiali, sembra che il cattivo da sconfiggere in questa nuova storia sia il Dottor Destino, con alcuni personaggi dei precedenti film della saga pronti a fare ritorno per combatterlo.NB. A interpretarlo sarà, come si è scoperto durante l'ultimo ComicCon, Robert Downey Jr., uscito di scena come Iron Man ma buono per inaugurare una nuova avventura passando dalla parte dei super villain. Ma chi torna e chi si aggiunge aldel nuovo Marvel stando alle recenti notizie?