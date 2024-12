Spettacoloitaliano.it - Come finisce The East: spiegazione finale del film 2013

The, trama eStasera va in onda TheRai 4 deldiretto da Zal Batmanglij, presentato in anteprima al SundanceFestival. La pellicola vanta anche la firma di Ridley Scott, in veste di produttore. Protagonisti sono Brit Marling nel ruolo di Sarah e Alexander Skarsgård in quello di Benji . Nel cast anche la talentuosa Ellen Page e la celebre Julia Ormond.The. La trama, ile ladel.Thetrama completaSarah Moss è un’agente che lavora per un’agenzia privata di spionaggio, il cui principale obiettivo è proteggere i propri clienti. Le viene affidata una nuova missione: dovrà infiltrarsi nel collettivo anarchico, notoThe, che organizza attacchi segreti a danno di grandi aziende.