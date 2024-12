Quotidiano.net - La “gioia” degli afroamericani: era Nikki Giovanni, icona del Black Arts Movement

New York, 10 dicembre 2024 – La poetessa e scrittrice statunitensedel, che come autrice si è occupata di razza, genere, sesso, politica e amore, dando voce alla “, è morta all'età di 81 asburg, nel sud-ovest della Virginia, dopo la terza diagnosi di cancro. "E' deceduta con la sua compagna di tutta una vita, Virginia (Ginney) Fowler, al suo fianco", ha dichiarato ai media americani l'amica e autrice Renée Watson. ''Saremo per sempre grati per il tempo incondizionato che ha dedicato a noi e a tutti i suoi figli letterati nel mondo della scrittura", ha dichiarato il poeta Kwame Alexander. Nata Yolande CorneliaJr il 7 giugno 1943 a Knoxville, nel Tennessee, ma soprannominatadalla sorella maggiore, aveva studiato alla Fisk University di Nashville.