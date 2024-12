Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 10 dicembre: Giuseppe Torriani ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

10edScriveDi Cera nel libro ‘Il Milan dalla A alla Z’: “Calciatore eclettico, interpreta il gioco del calcio nella giusta maniera, divertendosì molto e cimentandosi in più ruoli con buoni risultati”. Otto annate in rossonero. In precedenza era stato campione d’Italia con la Vecchia Signora, nel 1926. Si spense nel ’42, un mese dopo aver compiuto i trentasette anni. Il 101904 nasceva.Eè il centenario dalla nascita di Sergio Manente, due scudetti in bianconero. Era approdato sulla sponda granata del Po nel ’48 da Bergamo e la sua prima partita in Serie A fu (proprio) Atalanta-Juventus. Otto giorni fa vi abbiamo raccontato -anche- di Bruno Arcari: se ne andava il 102004. Esattamente mezzo secolo fa si spegneva Aristodemo Santamaria, vincitore di quattro tricolori: uno con il Genova, l’altro con la Novese.