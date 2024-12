SudcoreaYoon sotto tutela del partito

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.20 Ilal governo in Corea del Sud ha ribadito l'intenzione di rimuovere il presidente Yoon Suk-yeol dal potere, per "ridurre il caos,stabilizzare la situazione politica e ripristinare la democrazia liberale" dopo l'imposizione della legge marziale,revocata poco dopo Al momento, ilha messo "" Yoon,che non parteciperà più agli affari di Stato.L'ex ministro della Difesa di Seul,Kim Yonghyun,è stato intanto arrestato per il suo ruolo nella vicenda della legge marziale. Il ministro dell'Interno si è invece dimesso