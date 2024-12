Telecomunicazioni nuovi cavi di connettività | dall’Ue 142 milioni di euro per 21 progetti

Leggi su Ildenaro.it

La Commissionepea ha firmato convenzioni di sovvenzione per un valore di 142dicon 21per modernizzare o installaredidorsali, compresisottomarini. “Isottomarini trasportano oltre il 98% del traffico globale dellee svolgono un ruolo fondamentale nella resilienza e nella sicurezza delladigitale. Il braccio digitale del Meccanismo per collegare l’pa (Cef) pone al centro la sicurezza di questa infrastruttura critica, garantendo che tutti i destinatari delle sovvenzioni Cef siano entità controllatee che iche verranno installati siano costruiti con tecnologia sicura. Quasi tutti ifinanziati sono dotati di grandi sensori geografici per monitorare le attività nelle vicinanze e di sistemi di allarme rapido per proteggere l’infrastruttura stessa”, ha spiegato l’esecutivo Ue.