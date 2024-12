’Sto marocchino tornatene a casa | Michele Criscitiello di Sportitalia e gli insulti all’arbitro della Folgore

Leggi su Open.online

Carmine Longo, presidente della Caratese che milita in serie D ed editore di Telelombardia, è stato squalificato per un anno e mezzo dagli stadi italiani. Con l'accusa di aver rivolto insulti razzisti a un arbitro e avergli tolto l'acqua calda per la doccia. Ma anche di aver sputato contro e insultato i rivali. Su X si è difeso parlando di assurdità. Dice che nel referto «almeno all'80% vengono riportate falsità. A prescindere dai vizi di forma del verbale, che sono evidenti, ho molti testimoni che possono dire come è andata, sia con l'arbitro che con gli avversari». In particolare sul direttore di gara: «Il mio ufficio dà sul campo, come uno skybox. Sto seguendo la partita, apro la finestra e contesto l'arbitro durante la gara. "Sto, stai rovinando la partita", queste parole, è vero, le pronuncio».