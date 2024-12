Ilgiorno.it - Agricoltura in Lombardia: stipendi da fame e rischio caporalato

Milano, 5 dicembre 2024 – Aumentano le irregolarità in, mentre tra i regolari è sempre più diffuso il lavoro povero. Sono alcuni degli aspetti che emergono dall’ultimo Rapporto Agromafie edell’Osservatorio Placido Rizzotto della Flai Cgil, che, anno dopo anno, fa emergere fenomeni nuovi o consolidati nei campi. In, il valore delle retribuzioni dei dipendenti agricoli risulta superiore a quello nazionale, anche se si parla di cifre da lavoro povero: 6mila euro annui la retribuzione media in Italia, 10mila annui in; la media è di circa 7.600 euro a livello nazionale, 12mila a livello regionale. Le irregolarità Quanto alle irregolarità, l’Ispettorato del lavoro ha riscontrato il 70,9% di irregolarità nel 2023, in aumento rispetto al 62,92% del 2022 e al 54,29% del 2021.