Ilfoglio.it - Tutti gli indirizzi perduti

Leggi su Ilfoglio.it

Awashima è l’indirizzo che ha preso in caricoglidella terra. E’ una piccola isola nel mare interno di Seto, in Giappone, ed è diventata dimora di tutte quelle lettere destinate a chi – o cosa – non si può raggiungere. Laura Imai Messina sceglie quest’isola a forma di elica e senza tempo – quasi non appartenesse a questo mondo – per ospitare il suo nuovo romanzo,gli, come a voler accogliere un’intuizione importante: i nostri pensieri sono naufraghi che chiedono come unico approdo, l’ascolto. Imai Messina racconta una storia corale a partire da Risa, dottoranda dell’Università di Tokyo, che approda all’Ufficio postale alla deriva di Awashima per catalogare le lettere che sono state recapitate negli ultimi dieci anni. La sua storia si intreccia con quelle di sconosciuti che incontra attraverso lettere affidato al caso: c’è chi scrive al primo bacio, alla sé stessa del futuro o al sé stesso del passato, al figlio defunto, al giocattolo smarrito, alle cose perdute della vita, alla vecchia casa.