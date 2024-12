Lettera43.it - IT Wallet da oggi per tutti: come aggiungere patente, tessera sanitaria e carta europea per la disabilità

Dopo una prima fase sperimentale, da, mercoledì 4 dicembre, il sistema IT-e la funzionalità Documenti su IO raggiungonoi cittadini che hanno installato l’app IO sul proprio smartphone. Sarà quindi possibile caricare le versioni digitali e con valore legale delladi guida, dellae dellaper la, mentre per lad’identità bisognerà aspettare il 2025. Questa funzione permetterà di portare con sé questi documenti in un portafoglio digitale, senza quindi la necessità di mostrarli in versionecea. Il nuovo servizio non è obbligatorio e non invalida la versione fisica dei documenti. Eccocaricare i documenti sull’app IO con IT-verificare la propria identità e caricare i documenti su IT-, passo per passoPrima di procedere a caricare i documenti potrebbe essere necessario aggiornare l’app IO.