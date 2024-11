Oasport.it - Scacchi, Ding Liren-Gukesh: patta nella quinta del match Mondiale 2024. Il cinese può recriminare

Finiscelapartita delper il Campionato del Mondo ditraDommaraju. Il confronto che vale il massimo scettro iridato si avvia sul 2,5-2,5 al termine di tre ore nelle quali si può dire ci sia stata una mancata dose di coraggio da parte delcampione in carica. Per buona misura l’indiano può dirsi “graziato” della necessità di passare un lungo periodo di tempo allaera in quel di Singapore.Per la seconda volta nelsi apre con la Difesa Francese, ed in particolare si va per la celebre variante di cambio. Celebre, sì, ma che paradossalmente nei confronti iridati era comparsa un’altra sola volta prima di oggi, e mai nelle partite allaera di(tre nei Titled Tuesday di chess.com tra il 2020 e il 2021). Si va per una continuazione in cui le Donne spariscono già alla nona mossa, ma non per questo c’è meno lotta.