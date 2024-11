Notizie.com - Ivan Zazzaroni, sapete chi è l’ex moglie Cristina? Nessuno ne parla e c’è un motivo

Leggi su Notizie.com

Approfondiamo la vita privata, l’età e la carriera di, exdi. Finora se n’èto poco, rimediamo subito. Il noto giornalista sportivo e giudice di Ballando con le stelle è il compagno della conduttrice di Studio Aperto Monica Gasperini ma in passato è stato sposato conCanali.chi è? Foto Ansa (Notizie.com)Il giornalista sportivoha aumentato il suo successo con Ballando con le stelle. Classe 1958, l’autore, conduttore e giornalista bolognese ha partecipato a molte edizioni del programma condotto da Milly Carlucci, una delle quali come concorrente nel 2007. Volendore della sua carriera citiamo la firma nella biografia di Roberto Baggio “Una porta nel cielo”, in “Pantani un eroe tragico” e nel libro denuncia “La rete”.