Messina bando per un posto da ricercatore riservato solo agli uomini | scoppia la polemica La ministra Roccella | È stato rettificato

Leggi su Open.online

Sta facendo discutere undi concorso per l’assunzione di un «professionista con ruolo diaggiunto under 40» presso il Policlinico universitario G. Martino di. A scatenare le polemiche è uno dei requisiti apparso tra le condizioni per partecipare al concorso: «Genere maschile». Un detto che, inevitabilmente, ha sollevato il tema delle pari opportunità. Si tratta di un progetto di ricerca finanziato dall’Unione europea attraverso i Fondi Next Generation Eu. Ilriguarda un progetto di ricerca sul cancro al seno, un tema cruciale per la salute delle donne, eppure, come denunciato dalle associazioni dei ricercatori, la selezione di un «aggiunto» sembra riservata esclusivamente a. La: «»Fortunatamente, la situazione ha avuto una svolta positiva.