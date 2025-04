Muore a 55 anni il contradaiolo Simone Leonetti

anni. Se n’è andato così Simone Leonetti, personaggio molto conosciuto per l’attaccamento alla contrada del Pozzo – dove ha fatto per anni il tamburino – ma anche per il suo attivismo alla Pro Loco di Seravezza. Originario di Pozzi, si era infatti trasferito nel capoluogo dopo il matrimonio con Caterina Angelini, segretaria del Liceo Chini di Lido di Camaiore, subito integrandosi con la nuova realtà. Un uomo burlone, sempre allegro e di compagnia che non si tirava mai indietro quando qualcuno gli chiedeva aiuto e anche in occasione della sagra, la scorsa estate, era presente tra i volontari. Perché la sua indole è sempre stata quella di gran lavoratore: un trascorso da imballatore alla Ghilarducci di Pietrasanta e poi la gestione del bar La Meridiana a Seravezza assieme alla sorella Giulia; terminata quell’esperienza Simone Leonetti è stato ingaggiato da una ditta di autotrasporti di Sarzana come camionista. Lanazione.it - Muore a 55 anni il contradaiolo Simone Leonetti Leggi su Lanazione.it Seravezza, 10 aprile 2025 – Strappato alla vita in pochi mesi, a soli 55. Se n’è andato così, personaggio molto conosciuto per l’attaccamento alla contrada del Pozzo – dove ha fatto peril tamburino – ma anche per il suo attivismo alla Pro Loco di Seravezza. Originario di Pozzi, si era infatti trasferito nel capoluogo dopo il matrimonio con Caterina Angelini, segretaria del Liceo Chini di Lido di Camaiore, subito integrandosi con la nuova realtà. Un uomo burlone, sempre allegro e di compagnia che non si tirava mai indietro quando qualcuno gli chiedeva aiuto e anche in occasione della sagra, la scorsa estate, era presente tra i volontari. Perché la sua indole è sempre stata quella di gran lavoratore: un trascorso da imballatore alla Ghilarducci di Pietrasanta e poi la gestione del bar La Meridiana a Seravezza assieme alla sorella Giulia; terminata quell’esperienzaè stato ingaggiato da una ditta di autotrasporti di Sarzana come camionista.

