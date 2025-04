Anteprima24.it - Nargi sempre più sola, un altro consigliere passa con Festa

Tempo di lettura: 2 minutiCon una nota stampa ildi maggioranza Gerardo Rocchetta, annuncia ilggio al gruppo “Viva la libertà”, ispirato dall’ex sindaco Gianlucae lascia quello direttamente collegato al sindaco Laura, “Siamo Avellino”.Prima di lui aveva fatto la medesima scelta la collega Olimpia Rusolo (LEGGI QUI)“Comunico in maniera serena il mioggio dal gruppo consiliare SiAmo Avellino al gruppo Viva la Libertà., entrambi parte della maggioranza che sostiene l’Amministrazione guidata dal Sindaco Laura. La mia è una scelta personale, maturata con rispetto e consapevolezza, senza alcuna rottura né con il Sindaco – con cui continuo a condividere visione e piena fiducia – né con il gruppo che finora mi ha visto partecipe. Colgo l’occasione per rinnovare la mia stima nei confronti del capogruppo Luigi Mattiello, per IL lavoro svolto con serietà e senso delle istituzioni, e per tutti i colleghi con cui ho condiviso un percorso fatto di impegno e confronto.