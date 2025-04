Al via la prima edizione del Premio letterario Raffaele Bussi

Premio letterario Raffaele Bussi, un omaggio alla memoria del noto scrittore e giornalista stabiese. È stato presentato lo scorso 8 aprile 2025, presso l'Hotel Miramare Stabia di Castellammare di Stabia (NA), il Premio letterario Raffaele Bussi, istituito dall'Associazione Raffaele Bussi per celebrare la memoria del noto scrittore, giornalista e saggista stabiese, scomparso nel .

